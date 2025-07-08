Kızıldeniz’de sular yeniden ısınıyor: Yunan gemisine saldırdılar

Küresel deniz trafiğinin en işlek noktalarından biri olan Kızıldeniz’de sular yeniden ısınıyor. Yemen’deki isyancı Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları bir süredir durmuştu. Ancak Yunan gemilerine yönelik üst üste düzenlenen 2 saldırı bölgede gerginliğin yeniden yukarı tırmanmasına neden oldu.

Gelen son bilgilere göre, Yunanistan merkezli Cosmoship tarafından işletilen Liberya bayraklı Eternity C adlı yük gemisi saldırıya uğradı. Yunan şirketin açıklamasına göre gemi Hubeyde Limanı açıklarında drone ve kayıklarla saldırıya uğradı.

Saldırıda 2 mürettebatın yaralandığı iki mürettebatın ise kayıp olduğu öğrenildi. Suudi Arabistan’a doğru giden geminin kaptan köşkünün vurulduğu gelen haberler arasında yer alıyor. Saldırıların Husiler tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.

DİĞER SALDIRIDA 19 MÜRETTEBAT SON ANDA KURTULDU



Dün erken saatlerde Husi isyancıları, bir başka Yunan operasyonlu gemi olan Magic Seas adlı dökme yük gemisine Kızıldeniz'de silah, roket ve patlayıcı yüklü uzaktan kumandalı botlarla saldırı düzenlemişti.

Husiler, vurdukları kargo gemisinin batabileceğini açıklamıştı. Geminin 19 mürettebatı, yoldan geçen başka bir gemi tarafından kurtarılmıştı. Gemi Çin'den Türkiye'ye demir ve gübre taşıyordu.



KIZILDENİZ'DEKİ SALDIRI GEÇMİŞİ



Saldırı, dünyanın en işlek nakliye rotalarından biri olan Kızıldeniz'de altı ay süren sakinliği sona erdirdi. 2023'ün sonundan 2024'ün sonuna kadar süren Husi saldırıları Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa ve Asya arasındaki nakliyeyi sekteye uğratmıştı.



Husiler, 2023'te Gazze'de patlak veren savaşın ardından "Filistinlilerle dayanışma amacıyla" Kızıldeniz, Aden Körfezi ve bunları birbirine bağlayan Babülmendep Boğazı'ndaki gemilere 100'den fazla saldırı düzenledi. Ancak bu saldırılar bu yıl durmuştu, sonuncusunun aralık ayında gerçekleştiği biliniyor.