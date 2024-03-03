Kızıldeniz'de yaşanan güvenlik sorunu ticari gemilerin sigorta risklerini de etkiliyor

Kaynak: AA
Kızıldeniz'de yaşanan güvenlik sorunu ticari gemilerin sigorta risklerini de etkiliyor
Şirketlerin Kızıldeniz'deki riskten kaçınmak amacıyla gemilerini Ümit Burnu'na yönlendirmesi gecikmelerin yanı sıra yakıt ve operasyon maliyetlerini artırıyor.

Yemen'de Husilerin son dönemde dünya ticaret akışının önemli bir bölümünün gerçekleştiği Kızıldeniz'de İsrailli gemilere saldırması bölgedeki ithalat ve ihracatı ciddi oranda etkiliyor.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) şubatta yayımladığı değerlendirmeye göre, birçok gemi artık kanaldan kaçınarak rotalarını Babu'l Mendeb Boğazı'ndan Ümit Burnu'na çeviriyor ve daha uzun bir rotayı tercih etiği belirtiliyor.
Yapılan değerlendirmede, 2024 Ocak'ta Süveyş Kanalı'ndan geçen gemi sayısının yüzde 42 düştüğü vurgulanıyor.
Şirketlerin Kızıldeniz'deki riskten kaçınmak amacıyla gemilerini Ümit Burnu'na yönlendirmesi gecikmelerin yanı sıra yakıt ve operasyon maliyetlerinde artışı beraberinde getiriyor.
Bu durum şirketlerin sigorta alanında risklerinin büyük ölçüde artmasına da sebep oluyor.
"PRİMLER 7-10 KAT ARTT"
Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 15'inin geçiş güzergahı olan Kızıldeniz'de, korsanlık, terörizm veya savaş gibi olaylar sebebiyle güvenlik endişelerinin arttığı belirtildi.
Ayrıca gemilerin yüksek riskli olarak addedildiği bu bölgelerden geçerken sigortacılarını bilgilendirmeleri gerektiği ve genellikle 7 günlük ek teminat almak amacıyla ek prim ödemek zorunda kalındığı nitekim Kızıldeniz'de deniz hatlarına yapılan saldırılar neticesinde, savaş riski primlerinin gemi değerinin yaklaşık yüzde 0,1'i seviyelerinden yüzde 0,7-1'e çıktığı belirtiliyor.

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