Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu.

Bayraktar Kızılelma, kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi'ni ateşledi ve jet motorlu hedef uçağı tam isabetle vurdu.

TÜM AŞAMALAR YERLİ İMKANLAR İLE

Senaryo gereği fırlatılan yüksek hızlı jet motorlu hedef uçağı, Bayraktar Kızılelma üzerinde bulunan ve ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı ile tespit edilerek takibe alındı. Hedefin radar tarafından hassas bir şekilde işaretlenmesinin ardından Kızılelma, kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi'ni ateşledi. Fırlatılan yerli füze, jet motorlu hedef uçağı tam isabetle vurdu.

Bu testle birlikte yerli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın havadan havaya taarruz yeteneği de doğrulandı. Türk havacılık tarihinde ilk kez yerli bir uçaktan, yerli hava-hava füzesi, yerli bir radar tarafından güdümlenerek hava hedefine karşı ateşlendi. Böylece hava-hava görev zincirinin tüm halkaları tamamen yerli imkanlarla icra edilmiş oldu.

'DÜNYADAKİ İLK VE TEK PLATFORM'

Anadolu Ajansı, bu gelişmeyi "Dünyada hiçbir insansız platform hava-hava atış kabiliyetine ulaşamamışken Bayraktar KIZILELMA bu atışla hava-hava muharebesi yeteneğini kanıtlayan dünyadaki ilk ve tek platform oldu" ifadeleri ile duyurdu.