Bolu’nun karla kaplı yüksek kesimlerinde, kızılgeyiğin zarif yürüyüşü ve güçlü böğürmesi doğaseverler tarafından görüntülendi. Kar örtüsü üzerinde yavaşça ilerleyen geyik, ormanı inleten sesiyle adeta doğanın gücünü sergiledi.

Soğuk havanın hakim olduğu bölgede, bu nadir anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Geyiğin çevreyi kucaklayan böğürmesi, Bolu’nun vahşi doğasının büyüleyici atmosferini yansıttı.

Doğa tutkunları, bu eşsiz manzarayı hayranlıkla izledi. Bolu’nun ormanları, kızılgeyik gibi yaban hayvanlarına ev sahipliği yaparak, bölgenin biyolojik zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.