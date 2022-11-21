21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kuduz hastalığı farklı hayvanlarda da görülebilir

Son dönemlerde görülen kuduz vakaları hakkında uyarılarda bulunan Veteriner Hekim Mehmet Kızılinler, “Kuduz sadece köpekte değil, kedi, sığır, koyun ve keçi olmak üzere bildiğimiz tüm çiftlik ve ev hayvanlarında da olur” dedi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 09:41
Takip Et

Kızılinler: Kuduz hastalığı farklı hayvanlarda da görülebilir

Kuduz hastalığı farklı hayvanlarda da görülebilir
+
Aa
-

Veteriner Hekim Mehmet Kızılinler, Türkiye'de görülen kuduz hastalığının genellikle yaban hayatından kaynaklandığını açıkladı. Kuduzla alakalı sadece köpeklere değil, aynı zamanda da yaban hayatıyla bağlantılı olabilecek kedi, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlara da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kızılinler, “Türkiye'deki kuduz hastalığı genellikle yaban kaynaklıdır. Yaban hayatında tilkilerde, kurtlarda görülen kuduzun önce şehre yakın yerdeki köpek ya da sığır gibi hayvanları ısırmasıyla yayılımına devam eden bir hastalıktır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, belediyelerin, serbest veteriner kliniklerinin yoğun şekilde aşılama çalışmalarına rağmen kuduzun önüne geçmek çok kolay değil. Genellikle hayvanda kuluçka evresini tamamladıktan sonra ağzında salya, saldırganlık, hırçınlık gibi genel olmayan hareket tarzıyla karakterize edilen bir hastalık. Özellikle hastalığın ilerleyen dönemlerinde yutak bölgesinin felciyle birlikte hayvanın yiyecek isteyip yiyememesi ve su isteyip içememesine bağlı aşırı hassasiyetle şekillenebiliyor. Aslında hayvan su içmek isteyip içemediği için bir hırçınlık gösteriyor ama ‘sudan korkmak' olarak algılanıyor. Yaban hayattaki tüm hayvanlarda bu görülebiliyor ve onlarla bağlantı halinde olabilecek kedi, köpek, sığır, koyun ve keçi olmak üzere bildiğimiz çiftlik ve ev hayvanlarında da kuduzla alakalı problem yaşama riskimiz var” şeklinde konuştu.

Isırılma veya tırmalanma gibi durumlarda, vakit kaybetmeden hastanelere gidip kuduz aşısı yaptırılmasını gerektiğini vurgulayan Kızılinler şöyle konuştu:

“Kuduz şüphesi olduğunda ilgili belediyeye durumu anlatmak, tarım il müdürlüklerini bilgilendirmek gerekiyor. Kuduz önemli bir hastalık ve insanlara da bulaşabiliyor. Önce söz konusu hayvanın kontrol altına alınması gerekiyor. Tarım teşkilatı bunu yapıyor. Herhangi bir şekilde saldırıya uğramamak için üzerine gitmemek gerekiyor. Eğer bir ısırılma vakası varsa ya da tırmalama şeklinde bile olsa mutlaka hastanelere gidip kuduz aşısının yaptırılması çok önemli. Özellikle çocuklarda ısırılma vakalarının aileden saklanma ihtimali üzerinde de durarak, çocukların fiziksel olarak herhangi bir iz olup olmadığı da kontrol edilebilir”

Kent merkezinde kuduz vakası görülmesi durumunda yapılması gerekenlere de ışık tutan Kızılinler, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Şehir merkezinde kuduz vakası görülmesi durumunda belli bir kilometre çapındaki tüm kedi ve köpeklerin toplanıp kuduz enfeksiyonunun eradike edilmesi gerekiyor. Eğer insanlar böyle bir şeyle karşılaşırsa, ellerindeki hayvanları eğer çipli değilse veya aşıları yapılmamışsa toplanan hayvanlar içerisine bunlar da alınabilir. Önceden mecburi değildi ama artık kanunen insanlar hayvanlarını bu senenin sonuna kadar çiplemesi, kimliklendirmesi, aşılarını yaptırması ve sisteme kaydettirmesi gerekiyor.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
2
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
3
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
4
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
5
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
6
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
7
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿7 ilde 75 FETÖ'cüye baskın 
﻿7 ilde 75 FETÖ'cüye baskın 
﻿7 ilde 75 FETÖ'cüye baskın 
﻿Borsa haftaya düşüşle başladı
﻿Borsa haftaya düşüşle başladı
﻿Borsa haftaya düşüşle başladı
﻿Uzmanı salgının büyük zararını açıkladı
﻿Uzmanı salgının büyük zararını açıkladı
﻿Uzmanı salgının büyük zararını açıkladı
﻿Zatürre aşıları ihmal edilmemeli
﻿Zatürre aşıları ihmal edilmemeli
﻿Zatürre aşıları ihmal edilmemeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.