Kızılinler'de kabak masalı: 2. Bal Kabağı Panayırı coşkuyla kutlandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Kızılinler Mahallesi'nde düzenlenen 2. Bal Kabağı Panayırı yoğun katılımla gerçekleşti. Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, ata tohumundan üretilen bal kabakları tanıtıldı. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kızılinler'de kendi masal ve hikayelerini oluşturacaklarını belirtti.

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Kırsal Kalkınma Kurulu iş birliğiyle düzenlenen panayır, Kızılinler Davet Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar arasında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının liderleri yer aldı. Panayırda, yöresel ürün stantları ve çeşitli etkinlikler ile yerel üreticilere destek verildi.

Panayırda, Eko Şov isimli müzik grubu da bir konser vererek katılımcılara eğlenceli anlar sundu. Başkan Ataç, konuşmasında Kızılinler kabağının Türkiye için büyük önem taşıdığını vurguladı. ‘Kabak, bereketli ve besleyici bir ürün. Kızılinler'deki üretim, ülke genelinde dikkat çekiyor’ diyen Ataç, bu yıl 15 çiftçinin 200 dekarda 400 ton bal kabağı üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler, panayırın coğrafi işaret alması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kızılinler Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Can ise etkinliğin üretimi artıracağına inandığını ifade etti.

Söyleşiler ve halk oyunları gösterileriyle zenginleştirilen panayır, katılımcılara yöresel lezzetleri tatma fırsatı sundu. Üretici kadınlar, etkinliğin kendilerine sağladığı fırsatları dile getirerek, Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür etti.