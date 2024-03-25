Kızılırmak alarm veriyor

Kızılırmak alarm veriyor
Kaynak: İHA
Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak nehri kuraklık alarmı veriyor. Kırıkkale’den de geçen Kızılırmak nehrinin çekildiği yerlerde koyunların otladığı kameralara yansıdı.
1/11
Kızılırmak alarm veriyor 1

Kırıkkale'de kurak geçen bir kış mevsiminin ardından bahar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının yükseldiği şehirde, kuraklık seviyesi artık alarm verilecek seviyeye. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın beslediği Kapulukaya Barajı'nda da su seviyesi gözle görülür bir seciyede düştü.

2/11
Kızılırmak alarm veriyor 2

Karaahmetli köyünde çiftçilik ve hayvancılık yapan Türkyılmaz ailesi, nehirde su seviyesinin düşmesi ile baraj yatağında koyunlarını otlatıyor. Hayvancılık yapan Ali Türkyılmaz, baraj sularının yaklaşık 50 metre çekildiğini ifade ederek, kış mevsiminde de yeterli miktarda kar ve yağışın olmadığını söyledi.

3/11
Kızılırmak alarm veriyor 3

"NASIL SULAMA YAPILACAK BİLMİYORUM"

Çiftçilerin de kuraklıktan oldukça fazla ifade eden Türkyılmaz, "Daha önce baraj seviyesi çok yüksekti, şimdi çok azaldı. Kar, yağmur yağmadı.

4/11
Kızılırmak alarm veriyor 4

Baraj suyu 50 metre çekildi. Bu işin sonu ne olacak bilmiyorum. Daha önce baraj suyu yola kadar çıkıyordu, şu an çok düştü.

5/11
Kızılırmak alarm veriyor 5

Bir taraftan da ekim yapılıyor, nohut ekiyorlar. Bu tarafa da pancar ekecekler. Nasıl sulama yapılacak, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

6/11
Kızılırmak alarm veriyor 6

"KAR BİR DEFA YAĞDI O DA ETKİLİ OLMADI"

Baraj sularının çekildiği bölgede koyunlarını otlattığını söyleyen Çağrı Türkyılmaz, "Geçen sene değil, ondan önceki sene baraj suyu daha ilerlerdeydi.

7/11
Kızılırmak alarm veriyor 7

Kar ve yağmur olmadığı için şu an çekilme var. Suların çekildiği yerde de şu an koyunlarımız otluyor. Buraya kar bir defa yağdı, o da etkili olmadı, ertesi gün eridi.

8/11
Kızılırmak alarm veriyor 8

Tarım arazisi çok burada, bu şekilde devam ederse çiftçiler de etkilenir. Büyük ihtimalle sulama yapamayacaklar, sulama yapılmazsa mahsul de olmaz.

9/11
Kızılırmak alarm veriyor 9

Bu durum çiftçi için çok kötü. Maliyetini bile kurtaramayabilir. Allah hepsine yardım etsin" şeklinde konuştu.

10/11
Kızılırmak alarm veriyor 10
11/11
Kızılırmak alarm veriyor 11
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu. THY'nin sırası dikkat çekti
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu. THY'nin sırası dikkat çekti
Eylem Tok'un oğlu kazadan birkaç ay önce olacakların sinyalini vermiş. Yurtdışına kaçmışlardı
Eylem Tok'un oğlu kazadan birkaç ay önce olacakların sinyalini vermiş. Yurtdışına kaçmışlardı
Antalya'da lüks yat üretimi rekor kırıyor
Antalya'da lüks yat üretimi rekor kırıyor
Evi ve arsası olanlar dikkat. Sakın bu hatayı yapmayın
Evi ve arsası olanlar dikkat. Sakın bu hatayı yapmayın
Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü
Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü
Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı
Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı