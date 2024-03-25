Kızılırmak alarm veriyor

Kırıkkale'de kurak geçen bir kış mevsiminin ardından bahar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının yükseldiği şehirde, kuraklık seviyesi artık alarm verilecek seviyeye. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın beslediği Kapulukaya Barajı'nda da su seviyesi gözle görülür bir seciyede düştü.
Karaahmetli köyünde çiftçilik ve hayvancılık yapan Türkyılmaz ailesi, nehirde su seviyesinin düşmesi ile baraj yatağında koyunlarını otlatıyor. Hayvancılık yapan Ali Türkyılmaz, baraj sularının yaklaşık 50 metre çekildiğini ifade ederek, kış mevsiminde de yeterli miktarda kar ve yağışın olmadığını söyledi.
"NASIL SULAMA YAPILACAK BİLMİYORUM"
Çiftçilerin de kuraklıktan oldukça fazla ifade eden Türkyılmaz, "Daha önce baraj seviyesi çok yüksekti, şimdi çok azaldı. Kar, yağmur yağmadı.
Baraj suyu 50 metre çekildi. Bu işin sonu ne olacak bilmiyorum. Daha önce baraj suyu yola kadar çıkıyordu, şu an çok düştü.
Bir taraftan da ekim yapılıyor, nohut ekiyorlar. Bu tarafa da pancar ekecekler. Nasıl sulama yapılacak, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
"KAR BİR DEFA YAĞDI O DA ETKİLİ OLMADI"
Baraj sularının çekildiği bölgede koyunlarını otlattığını söyleyen Çağrı Türkyılmaz, "Geçen sene değil, ondan önceki sene baraj suyu daha ilerlerdeydi.
Kar ve yağmur olmadığı için şu an çekilme var. Suların çekildiği yerde de şu an koyunlarımız otluyor. Buraya kar bir defa yağdı, o da etkili olmadı, ertesi gün eridi.
Tarım arazisi çok burada, bu şekilde devam ederse çiftçiler de etkilenir. Büyük ihtimalle sulama yapamayacaklar, sulama yapılmazsa mahsul de olmaz.
Bu durum çiftçi için çok kötü. Maliyetini bile kurtaramayabilir. Allah hepsine yardım etsin" şeklinde konuştu.