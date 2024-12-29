Kızılırmak Nehri’ne düşen kadının yardımına gençler koştu

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, akşam saatlerinde Kızılırmak üzerindeki köprüde yürüyen 37 yaşındaki Vesile K., bir anda dengesini kaybedip köprü bariyerlerinden ırmağa düştü. Olayı gören çevredeki gençlerden biri hemen ırmağa atlayarak kadını, ırmak içindeki küçük bir adacığa çıkartmayı başardı. Genç kadının arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İlk müdahaleyi gençler yaptıktan sonra sağlık ekipleri, Vesile K.'yı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

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