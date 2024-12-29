Kızılırmak Nehri’ne düşen kadının yardımına gençler koştu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, köprüden düşen genç kadın, çevredeki gençlerin yardımıyla Kızılırmak Nehri'nden kurtarıldı. İlk müdahaleyi yapan gençler, kadının sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmasını sağladı. Kadının tedavisi sürüyor.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, akşam saatlerinde Kızılırmak üzerindeki köprüde yürüyen 37 yaşındaki Vesile K., bir anda dengesini kaybedip köprü bariyerlerinden ırmağa düştü. Olayı gören çevredeki gençlerden biri hemen ırmağa atlayarak kadını, ırmak içindeki küçük bir adacığa çıkartmayı başardı. Genç kadının arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İlk müdahaleyi gençler yaptıktan sonra sağlık ekipleri, Vesile K.'yı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

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Kızılırmak Nehri’ne düşen kadının yardımına gençler koştu

Kızılırmak Nehri’ne düşen kadının yardımına gençler koştu

Kızılırmak Nehri’ne düşen kadının yardımına gençler koştu

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