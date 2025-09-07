Kızılırmak'ta iki arkadaş boğuldu

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak Nehri’nde yaşanan feci olayda iki arkadaş boğularak yaşamını yitirdi.

Kırıkkale / Savaş Atıcı

Otomobille nehir kenarına gelen arkadaşlardan biri dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşını kurtarmak için suya giren diğer kişi de bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Su altı arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu iki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

