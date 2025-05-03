Kızılırmak'ta kuş halkalama çalışması

Kaynak: AA
Kızılırmak'ta kuş halkalama çalışması

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kuş halkalama çalışması devam ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 2025 yılında 1200 kuş halkalaması gerçekleştirdi.

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi'nin 2025 yılı bahar ayı kuş halkama çalışması kuş cennetinde devam ediyor.

Ağlara takılan ötücü kuşlar, göç yıllarının izlenmesi için tek tek halkalanıyor. Mart ayında başlayan halkalama çalışmalarında bugüne kadar 1200 kuşa halka takıldığı bildirildi.

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi projesinde görevli lisanslı halkalamacı Deniz Oğuz, AA muhabirine, ilkbaharda ve sonbaharda üçer ay olmak üzere yılda toplam 6 ay halkalama çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Halkalamadaki amaçlarının kuşların göç yolları hakkında bilgi edinmek olduğunu dile getiren Oğuz, "Halkalama çalışmaları sayesinde kuşların göç yollarını, popülasyonlarını, yaş ve cinsiyete bağlı göç farklılıklarını araştırma imkanı buluyoruz." dedi.

Oğuz, bu yıl bahar ayında başlayan halkalama çalışmaları sonucunda 1200 kuşa halka taktıklarını kaydetti.

Son Haberler
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak Sırrı Süreyya Önder mesajı!
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak Sırrı Süreyya Önder mesajı!
DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması! Çoklu organ yetmezliği sebebi ile hayatını kaybetti
DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması! Çoklu organ yetmezliği sebebi ile hayatını kaybetti
Kaza yapan milli motosikletçi Can Öncü 1. yarıştan puansız ayrıldı
Kaza yapan milli motosikletçi Can Öncü 1. yarıştan puansız ayrıldı
Karşıyaka Basketbol'da Thomas Akyazılı ameliyat oldu
Karşıyaka Basketbol'da Thomas Akyazılı ameliyat oldu
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! AKP'den ilk açıklama
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! AKP'den ilk açıklama