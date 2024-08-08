Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek DEM Parti'den istifa etti

Kaynak: AA
Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek DEM Parti'den istifa etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Parti'den istifa ettiğini duyurdu. İpek, yaptığı yazılı açıklamada, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldığını bildirdi.

İpek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üzerimden yürütülen kirli bir komplo ile kamuoyunu meşgul eden art niyetli bir durum yaşandı. Bu kumpasın partime zarar vermemesi adına Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden istifa ediyorum. Belediye başkanlığı seçim sürecinde Kızıltepe halkına verdiğim sözlerin sorumluluğunu yerine getirmek için bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Şehrimizin daha öncelikli ve hayati sorunlarına birlikte çözüm arayacağımız bu süreçte, hepinizin desteğiyle güzel bir Kızıltepe yaratacağımızı umut ediyorum."

DEM Parti Genel Merkezi, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İpek hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını bildirmişti.

Açıklamada, "Zeyni İpek'e dair Demokratik Yerel Yönetimler Kurulumuza ulaşan şikayet ve belgeler, partimizin program, ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğunu göstermiştir. Bu nedenle kendisi hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Soruşturma sonuçları kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır," ifadeleri yer aldı.

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