Kızıltepe'de otomobilden hırsızlık anı kamerada

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki bir otomobilden hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Koçhisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, park halindeki otomobilin yanına yaklaşarak kapısını açtı ve içeri girdi. Araçta bulunan nakit parayı alan hırsız, olay sonrası hızla kayıplara karıştı. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, hırsızın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir inceleme başlattı.