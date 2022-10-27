Trabzonspor taraftarı Belgrad sokaklarında “Allahu Ekber” diyerek yürüdü

Belgrad şehrindeki Kızılyıldız-Trabzonspor maçı öncesi Bordo Mavili taraftarlar sokaklarda toplandı.
Bir grup taraftarın stada giderken “Allahu Ekber” diyerek yürüdüğü görüldü.
DİĞER YANDA MÜZİK VE COŞKU VARDI
Şehrin farklı bölgelerinde sokak sanatçılarının gösterileri insanlar keyifli vakit geçirerek maç saatini bekledi.
Öte yandan emniyet güçlerinden birçok uyarı yapılarak iki taraftar grubunun karşı karşıya gelmesi noktasında önemli uyarılarda yapıldı.
Sert tavırları ile nam salan Kızılyıldız taraftar gruplarına karşı Trabzonspor taraftarları da uyarıldı.
Sokaklarda forma ile gezmemeleri tavsiye edildi.
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