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  • Trabzonspor taraftarı Belgrad sokaklarında “Allahu Ekber” diyerek yürüdü

Trabzonspor taraftarı Belgrad sokaklarında “Allahu Ekber” diyerek yürüdü

Bordo Mavili taraftarlar Kızılyıldız maçı öncesi Belgrad sokaklarındaydı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 22:29
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Kızılyıldız maçı öncesi bir grup Trabzon taraftarının stada giderken “Allahu Ekber” diyerek yürümesi dikkat çekti

Trabzonspor taraftarı Belgrad sokaklarında “Allahu Ekber” diyerek yürüdü
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Belgrad şehrindeki Kızılyıldız-Trabzonspor maçı öncesi Bordo Mavili taraftarlar sokaklarda toplandı.

Bir grup taraftarın stada giderken “Allahu Ekber” diyerek yürüdüğü görüldü.

DİĞER YANDA MÜZİK VE COŞKU VARDI

Şehrin farklı bölgelerinde sokak sanatçılarının gösterileri insanlar keyifli vakit geçirerek maç saatini bekledi.

Öte yandan emniyet güçlerinden birçok uyarı yapılarak iki taraftar grubunun karşı karşıya gelmesi noktasında önemli uyarılarda yapıldı.

Sert tavırları ile nam salan Kızılyıldız taraftar gruplarına karşı Trabzonspor taraftarları da uyarıldı.

Sokaklarda forma ile gezmemeleri tavsiye edildi.

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Tamam
27.10.2022 23:12
Saçmalamışlar  
 
Objektif
27.10.2022 22:42
Atatürk Türkiye'sinden, hızla Ortadoğululaşan, araplaşan bir ülkeye evrildik. Ülkenin itibarını da yerlebir ettik. Maça gidiyorsun, tekbir nedir yahu...  
 
Özden
27.10.2022 22:39
Eyvah  
 
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