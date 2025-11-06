EuroLeague'de 9. haftanın açılış maçında Kızılyıldız Panathinaikos'u ağırladı.

Sırp ekibi baştan son üstün götürdüğü mücadelede 86-68'lik farklı skorla sahadan ayrıldı.

Karşılaşmada Panathinaikos'un en skorer ikinci oyuncusu olan milli yıldız Cedi Osman 14 sayı, 5 ribaund ile oynadı.

İlk iki hafta aldığı mağlubiyetlerin ardından galibiyet serisi yakalayan Kızılyıldız üst üste 7. maçını kazandı.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ise üst üste 2. yenilgisini alarak toplamda 5 galibiyet 4 mağlubiyetle Avrupa'da istikrarsız bir tablo çizdi.