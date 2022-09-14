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Trabzonspor kalecisi Uğurcan'dan itiraf gibi açıklama

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'dan flaş açıklamalar...

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 20:56
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Kızılyıldız sınavı öncesi Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Adana Demirspor maçıyla ilgili günah çıkardı.

Trabzonspor kalecisi Uğurcan'dan itiraf gibi açıklama
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Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Adana Demirspor maçında serbest vuruştan yedikleri gole ilişkin olarak, "Bazen duygular karışabiliyor, anlık ufak şeyler belirliyor. Kaleci için saniyeler daha önemli. Bana yakışmayan bir goldü" dedi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci haftasında Kızılyıldız'ı konuk edecek olan temsilcimiz Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

ZOR MAÇ OLACAK

Grup maçlarına iyi başlayamadıklarını belirten Çakır, "(Ferencvaros maçı) Skor olarak yenilgiyle oradan ayrıldık ama ilk maç bunlar olabiliyor. Şu an kendi taraftarımız önünde oynayacağız. İçeride her maçın favorisi zaten biziz. Zor maç olacak ama taraftarlarımızla birlikte kötü başladığımız Avrupa Ligi'ne puan veya puanlarla devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

BANA YAKIŞMADI

Adana Demirspor maçında serbest vuruştan yedikleri gole ilişkin eleştiriler hakkında da konuşan Uğurcan Çakır, "Orada bir tane baraj kurdurmuştum. Enis (Bardhi) de oradaydı. Ben içeriyi organize ederken Trezeguet de girdi. Bazen duygular karışabiliyor. Top da baraj içinden geçince yememem gereken goldü. Kendi özelliklerimin, yeteneklerinin farkındayım. Bazen duygular karışabiliyor, anlık ufak şeyler belirliyor. Kalecide saniyeler daha önemli. Bana yakışmayan bir goldü." şeklinde konuştu.

Takımın motivasyonuyla ilgili bir soru üzerine Uğurcan, şunları söyledi:

"Motivasyon bu işin parçası ama saha içinde olaylar farklı gelişiyor. Bazen anları doğru oynamak önemli. Arkadaşlarımıza motive, destek olmaya çalışıyoruz. Aramıza yeni arkadaşlar katıldı. Mağlubiyetler can sıkıcı ama bence kötü gidişat çok yok ortada. İki maçta vardı. Pandemi döneminde kaçan şampiyonluk, ondan sonraki sezon başına başlangıç daha acı, kötüydü. Hocamız o dönemde geldi, taşın altına elini koydu. O durumu kısa sürede atlatmış ve öbür sezon şampiyon olmuştuk. Ortada kötü durum görmüyorum. Bu durumu atlatacak güç, karaktere sahibiz. Yarın da inşallah bunun başlangıcı olur. Ben bütün arkadaşlarıma kefilim, sonuna kadar güveniyorum. Maç ritmi ve beraber oynama ile toparlayacağız."


 

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