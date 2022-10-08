8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ergin Ataman galibiyetin nasıl geldiğini açıkladı

Ergin Ataman galibiyetin nasıl geldiğini açıkladı

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 72-59 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'dan, oyunculara övgü dolu sözler geldi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 11:52
Takip Et

Kızılyıldız'ı nasıl yendiklerini açıklayan Ergin Ataman'dan oyuncularına flaş sözler

Ergin Ataman galibiyetin nasıl geldiğini açıkladı
+
Aa
-

Sinan Erdem Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, ilk maçların her zaman zor olduğuna dikkati çekti.

Takıma 4 yeni transfer yaptıklarını ve adapte olmanın zaman alacağını aktaran Ataman, "İlk yarıda iyi savunma yaptık, ikinci yarı daha da iyileştirdik. Hızlı hücumlar bulduk. Hücumda etkili değildik ama savunma tarafımız iyiydi. Sahada gördüğüm karakterden tatmin oldum." ifadelerini kullandı.

Clyburn'ün takıma çabuk adapte olmasının tecrübesinden kaynaklandığını vurgulayan Ataman, "Clyburn çok tecrübeli bir oyuncu ve aynı zamanda yıldız. Sistem durduğu zaman kendi yıldız özellikleriyle skor bulabilen bir oyuncu. Sezon başında 11 hazırlık maçı yaptık, Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla 12 maç yaptık. O da takımın oyununu iyi anladı ama maçtan ziyade onun tecrübesi diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Jovanovic: İyi bir enerjiyle oynadılar

Kızılyıldız mts Başantrenörü Vladimir Jovanovic, galibiyetinden ötürü Anadolu Efes'i tebrik etti.

Lacivert-beyazlı ekibin çok yüksek bir enerjiyle oynadığını aktaran Jovanovic, "İyi bir ikinci yarı çıkardılar. İyi bir enerjiyle oynadılar. Ofansif olarak ilk çeyrekten itibaren maçı ele alamadık. Çok fazla ofansif ribaunt kaybettik. Doğru şutları da kullanamadık." diye konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
2
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
3
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
4
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
5
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
6
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
7
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi
﻿Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi
﻿Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi
﻿4 ildeki dolandırıcılık operasyonu: 9 zanlı tutuklandı
﻿4 ildeki dolandırıcılık operasyonu: 9 zanlı tutuklandı
﻿4 ildeki dolandırıcılık operasyonu: 9 zanlı tutuklandı
﻿Ergin Ataman galibiyetin nasıl geldiğini açıkladı
﻿Ergin Ataman galibiyetin nasıl geldiğini açıkladı
﻿Ergin Ataman galibiyetin nasıl geldiğini açıkladı
﻿Kafe patlaya patlaya yandı
﻿Kafe patlaya patlaya yandı
﻿Kafe patlaya patlaya yandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.