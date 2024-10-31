Kızılyıldız’ın koçu Žalgiris yenilgisine tepkisini basın toplantısını terk ederek gösterdi

Kızılyıldız, EuroLeague’deki deplasman maçında Litvanya temsilcisi Žalgiris'e 86-84 mağlup oldu. Maçın son saniyesinde Bryant Dunston’ın attığı basketle mağlup olan Kızılyıldız’da koç Janis Sferopulos maç sonrası basın toplantısında oldukça sinirliydi.

Bazı hakem kararlarına itiraz eden Sferopulos, “Oyuncularıma bu akşam gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Benim gözümde onlar bu maçın galibi,” ifadelerini kullandıktan sonra toplantıyı hızla terk etti.

Maç boyunca sık sık gerginlik yaşanan karşılaşmada, Kızılyıldız’ın maç sonundaki hayal kırıklığı ve bazı kararlarla ilgili tepkileri dikkat çekti. Bu sonuçla birlikte, Kızılyıldız EuroLeague’de üç galibiyet ve üç mağlubiyete ulaşarak yoluna devam ediyor.