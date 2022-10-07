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Kızına cinsel istismarda bulunan erkeğe 30 yıl hapis

İstanbul’da 16 yaşındaki kızını eşi hayatını kaybettikten sonra “Hocalara sordum sen bana caizsin” diyerek cinsel istismara maruz bırakan Y.K.’ye verilen 30 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 21:13
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Kızına cinsel istismarda bulunan erkeğe 30 yıl hapis

Kızına cinsel istismarda bulunan erkeğe 30 yıl hapis
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GazeteKarınca’dan Esra Tokat’ın haberine göre İstanbul’da Y.K. isimli erkek, eşi hayatını kaybettikten hemen sonra kızını aylarca cinsel istismara maruz bıraktı.

16 yaşındaki kızını “Hocalara sordum sen bana caizsin. Artık karımsın, annenin yaptıklarını sen yapacaksın yoksa seni öldürürüm” diyerek kesici aletle ölüm tehdidinde bulunarak istismar eden Y.K. hakkında İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 30 yıl hapis cezası verdi.

 “Annesi öldükten sonra kızıma karşı daha fazla korumacı ve kısıtlayıcı davrandım. Kızım daha rahat hareket edebilmek için hakkımda bu şekilde iddiada bulunmuştur” diyerek suçlamaları kabul etmeyen fail Y.K. kararı İstinaf’a taşıdı. İstinaf Mahkemesi de Y.K.’ye ‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçundan 30 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay da verilen hapis cezasını onadı.

“KARAR EMSAL NİTELİKTE”

Kız çocuğunun avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Ayten Bademci kararı Gazete Karınca’ya değerlendirdi. “Bu karar emsal niteliği taşımakta olup, yargılama süresince tutuklu yargılanan sanığın mahkemenin mağdur beyanı, tanık beyanı ve dosyada mevcut raporlar eşliğinde sanığa olması gerekeni yaparak üst hadden ceza vermiştir” diyen Av. Bademci, “Mevcut diğer mağdurlar için de bu kararın emsal olmasını temenni ediyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

“Mağdur çocuğa dosyaya konu fiili işleyen öz babasıdır. Yargılama süresince cezadan kurtulmak maksadı ile birden fazla akıl dışı gerekçe ileri süren sanığa, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak en üst sınırdan ceza tatbik edilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Davaya müdahil olduğumuz andan itibaren mağdur çocuğumuzun mağduriyetinin artmaması adına oldukça hassas şekilde yaklaşım sergileyip, sanık tarafından işlenen suça hakkaniyetli ceza aldırmak için elimizden geleni yaptık.”

“ÇOCUKLARIMIZA EL UZATAMAYACAKLARINI ÖĞRETECEĞİZ”

Çocuk İstismarcısının “Göklerden gelen bir emir vardır” dediği bu düzende mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayan Av. Bademci sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:

“Sanıklar bilmelidir ki yaptıkları fiillerin cezasını çekmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz, çocuklarımıza her ne sıfatla olursa olsun el uzatamayacaklarını öğreteceğiz, onlar öğrenene ve tüm çocuklar özgür kalana kadar mücadelemiz devam edecek.”

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