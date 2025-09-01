Kızına hediye aldığı otomobil yandı



Yangın, Yavansu Mahallesi 583. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, D.T. isimli şahsın kızına hediye olarak aldığı ikinci el 42 DMB 75 plakalı otomobil evin önündeki otoparka park edildi. Park halindeki otomobil aniden alev alarak yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Çalışmalar sırasında araçta bulunan LPG tankı patladı. Bu sırada yayılan alevler, yan tarafta bulunan zeytin bahçesine sıçradı. Yoğun çabalar sonucu söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, zeytin ağaçları da zarar gördü. Otomobilin yanarak kullanılamaz hale geldiğini gören baba D.T.'nin üzüntüsü kameralara yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.