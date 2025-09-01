Kızına hediye olarak aldığı otomobil alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kızına hediye olarak aldığı otomobil alev alev yandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir kişinin kızına armağan olarak aldığı otomobilde park halindeyken yangın çıktı. LPG tüpünün ısınıp, infilak etmesiyle büyüyen yangında araç hurdaya döndü.

Olay, gece vakitlerinde Yavansu Mahallesi 583. Sokak üzerinde gerçekleşti. D.T.’nin kızı E.T’ye armağan ettiği ikinci el otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Otomobildeki yangını söndürme çabaları sırasında, araçtaki LPG tüpü de patladı. Bu esnada yayılan alevler, yan tarafta bulunan zeytinlik alana sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun gayretleri sonucunda söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

