Kızına yakıştırmadığı damadını öldüren şahsın cezası belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kızına yakıştırmadığı damadını öldüren şahsın cezası belli oldu

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, kızına yakıştıramadığını için damadı Volkan Çubukcu'yu öldüren kayınpeder Turhan Ketenci’ye müebbet hapis cezası verildi.

Küçükçekmece İnönü Mahallesinde 21 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Turhan Ketenci isimli şahıs, damadı Volkan Çubukçu’yu kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Cinayete yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Turhan Ketenci’nin karar duruşması bugün Küçükçekmece Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada sanık Ketenci’nin yanı sıra, maktulün ailesi, avukatı ve sanık avukatı yer aldı.

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Son savunmalarından sonra Ketenci hakkındaki kararını açıklayan mahkeme heyeti, damadını öldüren şahsa, ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın işlediği suçtan pişmanlık duymamasından dolayı cezada indirime gitmedi.

Duruşmanın ardından konuşan maktulün babası Mustafa Çubukçu, yaklaşık 2 yıldır oğlunun mahkemesinin görüldüğünü belirterek, bugün mahkemenin yüreklerine su serptiğini söyledi. Çubukçu, “Allah, devletimizden, adaletimizden razı olsun” dedi.

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Karara ilişkin konuşan Volkan Çubukçu’nun annesi Satiye Çubukçu ise, acısının hiçbir zaman dinmeyeceğini ancak bugün birazcık da olsa rahatladığını belirterek, oğlunun mezarına rahat rahat gidebileceğini ifade etti.

Katilin hapisten çürüyerek çıkmasını isteyen acılı anne gelininin de, babasının yanına gittiğini ve torununu mahkeme kararıyla 15 günde bir görebildiğini ifade etti.

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