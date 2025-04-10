Kızını bıçaklayan baba cezaevine gönderildi

Kaynak: İHA
Kızını bıçaklayan baba cezaevine gönderildi

Samsun'da eşini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs gittiği evinde çıkan tartışmada kızını bıçakla yaraladı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Y.G.(48) hakkında eşi F.G.'yi (41) "tehdit ettiği" iddiasıyla 22 Mart'ta evden uzaklaştırma tedbir kararı uygulandı. Kadın sığınma evine yerleşen F.G. daha sonra kendi rızası ile çıkıp evine geri döndü. Eşiyle barışma kararı alan koca Y.G. dün akşam hakkında uzaklaştırma kararı bulunan evlerine gitti. Burada Y.G. ile kızı S.G.(24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan bıçak alan Y.G., kızı S.G.'yi bıçakla yaraladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.G. tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan baba Y.G., İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.G., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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