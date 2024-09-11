Kızını darbeden damadını bacaklarından vuran kayınpedere ev hapsi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 17 Temmuz'da meydana gelen olayda, boşanma davası sonrası kızı Ayşe U.'nun eski damadı İlyas U. tarafından adliye otoparkında darbedilmesi üzerine olaya Salim B., tabanca ile müdahale etti.

Olayda İlyas U., bacaklarından vurularak hastaneye kaldırıldı. Salim B., polise teslim olduktan sonra ev hapis cezasına çarptırıldı.

Kızı Ayşe U.'nun aile mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından, Salim B. otomobilini almak için gittiği adliye otoparkında, kızıyla eski damadı İlyas U. arasında tartışma yaşandığını gördü. İddiaya göre, Salim B., önce havaya ateş açtı, ardından otomobile doğru 3 el ateş ederek son olarak bacaklarına ateş etti. İlyas U., kanlar içinde yere yığılırken, Salim B. olay yerinden kaçtı.

İlyas U., hastanede polise verdiği ifadede, eski kayınpederinin kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini belirtti. Salim B., polise teslim olurken ifadesinde, kızı Ayşe U.'ya şiddet uygulandığını gördüğünü, bu yüzden havaya ateş açtığını ve merminin İlyas U.'ya isabet ettiğini söyledi.

HAKSIZ TAHRİK KARARI

Ayşe U., emniyette verdiği ifadede, eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını, babasının da bu durumu görerek ateş açtığını ifade etti. Ayşe U., babasının eski eşine ateş etmeden önce kendisini darbettiğini ve tehdit ettiğini öne sürdü.

Salim B.'nin avukatı Sedat Gülen, müvekkilinin ağır tahrik altında olduğunu ve öldürme amacı taşımadığını savundu. Gülen, müvekkilinin, damadın saldırılarına maruz kalan bir insan olarak hareket ettiğini ve eylemi sırasında öldürme kastının bulunmadığını belirtti. Mahkeme, Salim B.'ye ev hapis cezası verdi ve kararın gerekçesi olarak adli tıp raporunu ve "haksız tahrik hükümleri"ni gösterdi.

Olayın ardından Salim B., ev hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme kızının darbedildiğine dair raporları ve yargılamanın ilerleyen aşamalarındaki haksız tahrik hükümlerini dikkate aldı.