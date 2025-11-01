Mersin'de bir kadının eşine "İstemiyorum çocuğu, bu kadar basit. Al çocuğunu istiyorsan kendin bak. Ne yapıyorsan yap” dedikten sonra çocuğu ittiği, "İstemiyorum seni defol" dediği anların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Tepki çeken görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme kapsamında video çekenin baba İ.T.G., kızı Z.L.G.'ye kötü davranan, "Hadi git şimdi, bu videoyu kime yayıyorsun yay" diyen kadının ise anne B.G. olduğu tespit edildi.

Baba İ.T.G. ile yapılan görüşmede, eşinin çocuğunu da alıp yurt dışına çıktığını söylediği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı.