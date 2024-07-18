Kızını Meclis’te işe sokan Mustafa Destici kendisini böyle savundu. Burada gayriahlaki bir durum yok

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kızını Meclis'te işe aldırdığı ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin TV100’de Kübra Par’a açıklamalarda bulunan Destici, "Bu hususla ilgili iftiralara, karalamalara, yalan haberler dün çok açık ve net cevap verdim. Benim işe alacak bir yetkim yok. Bu meseleyi nepotizm olarak değerlendirenler oldu" ifadelerini kullandı.

Meclis’e 5 binden fazla kişinin çalıştığını belirten Destici, “Bu personeller meclise hangi usul, hangi kanunla girmişse benim evladımda o usulle girdi. Ben evladımı farklı kurumlarda, özel sektörlerde dahil olmak üzere daha yüksek rakamlara çalıştırabilirdim ama ben evladımın mecliste çalışmasının, orayı tanımasının, orada yetişmesinin daha doğru olacağını düşündüm" diye konuştu.

"GAYRİVİCDANİ BİR DURUMDA YOK"

Gazeteci Kübra Par, “Eğer sizin gibi 600 milletvekili çocuklarını mecliste çalışsın, burada tecrübe kazansın diye işe sokacak olursa bu vatanın evlatları nasıl iş bulacak?” sorusuna da yanıt veren Destici, şunları söyledi: "Herkes beni tanır ki ben zorda kalmış, işe ihtiyacı olan herkesin elini tutan bir siyasetçiyim. Benim alnım ak başım dik. Ben herkese hak ettiği cevabı veririm. Hep doğruları söyledim. 5 binden fazla personel var. O personeller hangi yönetmelikle girmişse benim evladımda öyle girmiştir. Bir ayrıcalıkla girmemiştir"

“Kızınız istifa etmeyi düşünüyor mu?” sorusu için Destici, "Burada gayriahlaki bir durum yoktur. Gayrivicdani bir durumda yoktur, gayriyasal bir durumda yoktur" yanıtını verdi.