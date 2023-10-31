Kızını 'satılık' yazısıyla paylaşmış. 17 yaşındaki çocukların düğününde yeni skandal

Balıkesir'de, 17 yaşındaki çocukların düğünü karakolda bitti. Damat tarafından 250 bin lira başlık parası alan babanın, kızının fotoğrafını ‘satılık’ yazarak paylaştığı ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Kızını 'satılık' yazısıyla paylaşmış. 17 yaşındaki çocukların düğününde yeni skandal

Konya'da oturan O.K. ile D.K.'nin, ailelerinin onayıyla 3 Ağustos'ta resmi nikahları kıyıldı. Çift, 19- 21 Ekim tarihleri arasında 3 gün 3 gece olmak üzere, damadın memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapacakları düğün için hazırlıklara başladı.

250 BİN LİRA BAŞLIK PARASI VERİLDİ

Damat tarafı, bu süreçte kızın babasına 250 bin lira başlık parası verdi. Aileler, 19 Ekim'de Susurluk'ta bir araya geldi.

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ALTINLARLA GİTMEK İSTEDİLER

İddiaya göre, düğünün 2'nci günü kız tarafı, takı töreninin ardından bir yakınlarının öldüğünü söyleyip Konya'ya dönmek istedi. Kız tarafının aceleci tavırlarından şüphelenen damadın ailesi, gelinin üzerindeki takıları bıraktıktan sonra Konya'ya gitmesini istedi. Taraflar arasında arbede çıktı. Damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı ise gelinin üzerinde kaldı.

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BABASI YERİNE KOCASINI ŞİKAYET ETTİ

Düğünü terk edip, ailesiyle Susurluk'taki akrabalarının yanına giden gelin D.K., 1 gün sonra eşi O.K.'ye dönerek, ailesinin daha önce de kendisini başkalarıyla evlendirmek isteyerek dolandırdığını söyleyip, şikayetçi olacağını anlattı. Damadın ailesiyle Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden D.K., burada ifadesini değiştirerek, silah zoruyla alıkonulduğunu ve darbedildiğini söyleyip, eşi ve eşinin ailesinden şikayetçi oldu. D.K., emniyetteki ifadesinin ardından ailesiyle Konya'ya döndü. Damat tarafı da başlık parası, düğün masrafları ve takı giderleri nedeniyle 1 milyon lira zarara uğradıklarını belirterek, avukatları Hakan Gündoğdu aracılığıyla, 'yağma' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'ABLASINI DA 3 KEZ EVLENDİRİP DÜĞÜN GÜNÜ TAKILARLA KAÇIRMIŞLAR'

Avukat Gündoğdu, gelin D.K.'nin, müvekkiline ve ailesine, babasının, ablasını da daha önce 3 kez evlendirdiğini söylediğini belirterek, "Ailesinin kendisini bırakıp gitmelerinden sonra, müvekkillere ailesinin kendisini düğünde takıları alıp kaçmak üzere zorla evlendirdiğini, daha önce de başkasıyla bu şekilde evlendirdiklerini, ablası İ.D.'nin de 3 defa evlendirilip, düğün sırasında takılarla birlikte kaçırıldığını anlatmıştır. Şüphelilerin, kızlarını evlendirip, düğün günü takılarla birlikte kaçırmak suretiyle dolandırıcılık ve yağma suçunu meslek haline getirdikleri anlaşılmaktadır" diye konuştu.

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'ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ'

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gelin D.K.'nin babası Y.D.'nin, 2019'da, 'Bu kız satılıktır' mesajıyla sosyal medya hesabında kızının fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı. Y.D.'nin paylaştığı fotoğrafı da şikayet dilekçelerine koyduklarını söyleyen avukat Hakan Gündoğdu, "Maalesef bu adam bu işi alışkanlık haline getirmiş. 2019 yılında henüz 13 yaşında olan kızını, yani müvekkilimin eşinin fotoğrafını, sosyal medya hesabından çok çirkin bir ifadeyle paylaşmış. Aslında bu fotoğraf, gelin D.K.'nin, babasının daha önce de kendisini kullanarak, yani dini nikahla evlendirmeye çalışarak, nikah aşamasına gelmeden damat taraflarını dolandırmaya çalıştığı iddialarını doğrular nitelikte. Biz Y.D. hakkında daha önce de bu yönde bir şikayet var mı onu da araştırıyoruz" dedi.

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ŞAKA YAPMIŞ

Hakkındaki suçlamaları reddeden Y.D., kızı D.K.'nin damadı O.K. ve ailesi tarafından zorla alıkonulup darbedildiğini, iddia edilenin aksine düğün günü altınları alıp kaçmalarının mümkün olmadığını söyledi. Y.D., kızının sosyal medyada paylaştığı fotoğrafıyla ilgili ise "Aile ve arkadaşlarım arasında yapılmış bir şakaydı" dedi.

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