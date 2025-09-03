Kızını tüfekle vurdu. Otogarda korku dolu anlar

Osmaniye'deki otogarda genç kız babasıyla tartıştı. Bavulunda taşıdığı tüfeği alan adam, otogarda bulunanların korku dolu bakışları arazında kızının bacağına ateş etti. Yaralı kıza ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kız hastaneye kaldırıldı, babası gözaltına alındı.

Kanlı saldırı, öğle saatlerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali peronlarında meydana geldi. Terminalde Nilgün Kıtay ve babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine babası, yanında taşıdığı kısa dipçikli tüfekle Nilgün Kıtay’a bir el ateş ederek yaraladı.

aw530607-01.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nilgün Kıtay sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

aw530607-02.jpg

aw530607-03.jpg

aw530607-04.jpg

aw530607-05.jpg

aw530607-06.jpg

aw530607-07.jpg

