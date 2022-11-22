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Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı

Mal varlığıyla adından söz ettiren Kobra Murat, evinin kapılarını açtı. Gösterişli evindeki altın varaklı aksesuarlar ve renkli mobilyalarla dikkat çeken Kobra Murat'ın kızı da çekimlere altınlarını takarak katıldı. Boynu ve kollarını altınlarla dolduran genç kızı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 07:28
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Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı. Kobra Murat evinin kapılarını açtı

Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
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Roman müziğinin sevilen sanatçılarından Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir canlı yayında mal varlığını sıraladı. Altınların yanı sıra 4 ev, 2 yazlık, 2 gecekondu ve 3 katlı bir dükkanı olan Murat, evinin kapılarını açtı.

GÖSTERİŞLİ EVİNİ GÖSTERDİ

"Noluyo Ya" isimli YouTube kanalında evini gösteren Kobra Murat, "Her şeyi karımla çocuklarımla kendimiz yaptık. Yuvamda çok mutluyum. Hepsi kendi emeğim. Bunlar sadece Topkapı Sarayı'nda var" diyerek altın varaklı aksesuarlarını, gümüş ve altın terlikleri ve renkli mobilyalarını sergiledi.

 

"KOBRA KONAĞI YAPTIRACAĞIM"

Bütün mal varlığını çocuklarına bırakacak olan Kobra Murat, bir hedefinden bahsederken "Dükkanımı ve yanındaki gecekonduyu yıkıp 5 katlı bina yapacağım. Kobra Konağı yazdırıp çocuklarıma hatıra bırakacağım" şeklinde konuştu.

KIZININ BOYNUNU VE KOLLARINI ALTINLA DOLDURDU

Altına olan düşkünlüğüyle tanınan şarkıcının kızına aldığı kolye ve bilezikler de ağızları açık bıraktı. Kızının boynunu ve kollarını altınlarla dolduran şarkıcı, "Hayatta altın bozdurmayız. Sıkışırsak belki ama... Bize küflü altınlı derler" dedi. Kobra Murat'ın kızındaki altınları görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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Mükremin
22.11.2022 08:23
Siyasal dincilerin ilkeleri yoktur, asla güvenilmez.  
 
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