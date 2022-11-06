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Kızının katledildiği eve 389 gün sonra girdi: Benim yavruma nasıl kıydılar

İstanbul Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi olan Nuri ve Esra Yıldız çiftinin öldürülmesinin üzerinden 389 gün geçti. Cinayet soruşturmasında Nuri Yıldız'ın 3 yeğeni hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek vahşice öldürüldüğü evin sahiplerine teslim edilmesine karar verdi. Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dallı, karar üzerine kızının öldürüldüğü eve ilk kez gitti. 

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 15:15
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Kızının katledildiği eve 389 gün sonra girdi: Benim yavruma nasıl kıydılar

Kızının katledildiği eve 389 gün sonra girdi: Benim yavruma nasıl kıydılar
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Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi olan Nuri ve Esra Yıldız çiftinin öldürülmesi, Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda 11 Ekim 2021 tarihinde bir otomobilin yandığı ihbarıyla ortaya çıktı. Araç söndürüldükten sonra yapılan incelemede, koltukta kan izleri tespit edildi.

Polis ekipleri, otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde, eşi Esra Yıldız'ı (38) boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Nuri Yıldız ise 14 Ekim 2021 tarihinde, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş bir arazide, kafasından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Sanıkların Esra Yıldız'ı boğazını keserek evinde, Nuri Yıldız'ı da kaçırarak, Beylikdüzü'nde tabancayla öldürdüğü, otomobilini de ateşe verdikleri belirlendi.

Yapılan soruşturma sonunda Nuri Yıldız'ın yeğenleri, Aleyna (21), Mühyettin (36) ve Ferhat Yıldız (28) hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası dava açıldı. Eylül ayında başlayan yargılamada sanıklar, suçlamaları reddetti. Mahkeme, yargılama için gerekli deliller toplandığı gerekçesiyle, Esra Yıldız'ın öldürüldüğü evin, yasal mirasçılarına teslim edilmesine karar verdi.

"BENİM ÇİÇEĞİMİ SOLDURDULAR"

Mahkemenin kararı üzerine 4 Kasım Cuma günü Avcılar'daki eve giden Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dallı, 389 gün sonra kızının katledildiği yerde konuştu.

Evin mühürlü kapısı kırılıp, kilidi değiştirildikten sonra eve giren Yasemen Dallı'ının ayakta zor durduğu gözlendi. Evde dolaşan Dallı, gözyaşları içerisinde kızının eşyalarına ve albümüne baktı. Yasemen Dallı, "Benim yavruma nasıl kıydılar? Bana bu büyük acıyı yaşattılar. Benim çiçeğimi soldurdular. Allah onların binlerce belasını versin. Gül gibi yavrumu aldılar benden. Belalarını bulsunlar. Ben kızımın mezar taşına, buraya geldim, duvarlarına sarılıyorum. Adalet bu değil" diyerek ağladı. Dallı, evi toparlamaya çalışacağını ve dava sonucuna kadar bekleyeceğini, ardından kiralayarak, gençlere eğitim bursu olarak vereceğini söyledi.(DHA)

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