Kızının yanına giderken canından oldu

Burdur’un Çavdır ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kızının yanına giderken canından oldu

Olay, Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt Beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 20 U 9495 plakalı otomobil ile Hüseyin Karagöz idaresindeki elektrikli bisiklet Söğüt Beldesi girişinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Karagöz yola savruldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölge sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hüseyin Karagöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza esnasında otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 3 kişi ise kontrol maksadıyla ambulans ile Çavdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin Karagöz’ün kızının ameliyat olduğu ve elektrikli bisikleti ile onun yanından döndüğü öğrenildi.

İHA

aw912181-01.jpg

aw912181-02.jpg

Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
Ballıkayalar Tırmanış Şenliği, Kocaeli'de düzenlendi Güncel
Ballıkayalar Tırmanış Şenliği, Kocaeli'de düzenlendi
Kılıçdaroğlu devlet sanatçısı Suna Kan’ın cenaze törenine katıldı Güncel
Kılıçdaroğlu devlet sanatçısı Suna Kan’ın cenaze törenine katıldı
Alaattin Saral adliyeye sevk edildi Güncel
Alaattin Saral adliyeye sevk edildi
Özgü Namal'dan sürpriz karar Magazin
Özgü Namal'dan sürpriz karar
Bir banka daha Merkez Bankası’nın faizleri ne yapacağını söyledi. Çılgın rakamı açıkladılar Ekonomi
Bir banka daha Merkez Bankası’nın faizleri ne yapacağını söyledi. Çılgın rakamı açıkladılar
Hatay'da depremzedeler için moral konseri düzenlenecek Güncel
Hatay'da depremzedeler için moral konseri düzenlenecek
Yalova'da uyuşturucu tacirlerine darbe Güncel
Yalova'da uyuşturucu tacirlerine darbe