Kızıyla birlikte tatildeydi! Mahsun Kırmızıgül yaşanan faciadan kıl payı kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
Kızıyla birlikte tatildeydi! Mahsun Kırmızıgül yaşanan faciadan kıl payı kurtuldu

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, çıkan yangın büyük bir faciaya neden oldu. Yangında 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Kızıyla Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yangının çıktığı otelin yakınında konaklayan Mahsun Kırmızıgül apar topar uçakla İstanbul’a döndü.

Yangının acı gerçeği sabah saatleriyle ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre, yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

HALA ULAŞILAMAYAN ODALAR VAR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yaptığı açıklama endişelendirdi. Özcan, "Hâlâ ulaşılamayan çok sayıda oda var" dedi.

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Ölüm otelinin bulunduğu otelin yakınında kalan Mahsun Kırmızıgül de korku dolu anlar yaşadı. Kırmızıgül, 8 yaşındaki kızı Lavin ile beraber yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya gitti.

İLK UÇAKLA İSTANBUL’A DÖNDÜ

Habertürk'te yer alan habere göre, Kızıyla birlikte tatili kısa kesen Mahsun Kırmızıgül, apar topar İstanbul'a geri döndü. Mahsun Kırmızıgül, sık sık çıkan yangınla ilgili otel yönetiminden bilgi aldığı aktarıldı.

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Mahsun Kırmızıgül, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken "Hepimiz büyük bir şok yaşadık. Çok üzgünüm. Büyük bir acı. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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