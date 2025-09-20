Kızkalesi'nde eylülde turist yoğunluğu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kızkalesi'nde eylülde turist yoğunluğu

Mersin'in önemli tatil beldelerinden Kızkalesi'nde, eylül ayında turist yoğunluğu oluştu.

Mersin'in önemli turizm destinasyonlarından biri olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, eylül ayında da yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 27 derece civarında seyrettiği bölgede tatilciler, güneş ve denizin keyfini çıkarıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi, eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor.

TURİZMCİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Yabancı turistlerin yanı sıra çeşitli illerden gelen yerli turistlerin de tercihi olan Kızkalesi, yaz sezonunun bitmesine rağmen canlılığını koruyor. Kızkalesi'nde yaşanan yoğunluk, bölgedeki turizm işletmecilerini de memnun ediyor. Turistlerin ilgisi, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Kızkalesi'nde eylülde turist yoğunluğu

Kızkalesi'nde eylülde turist yoğunluğu

Kızkalesi'nde eylülde turist yoğunluğu

Kızkalesi'nde eylülde turist yoğunluğu

Son Haberler
Filenin Efeleri'nin rakibi belli oldu
Filenin Efeleri'nin rakibi belli oldu
Boğaz'daki yaşanan kaza ile ilgili yeni gelişme
Boğaz'daki yaşanan kaza ile ilgili yeni gelişme
Ali Koç'un korktuğu başına gelmedi
Ali Koç'un korktuğu başına gelmedi
Feyza Altun'dan sert Dilan Polat çıkışı.. Bir daha görüşürsem...
Feyza Altun'dan sert Dilan Polat çıkışı.. Bir daha görüşürsem...
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı