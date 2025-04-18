Kızlar Tepesi’nde mehteran şöleni!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Siirt’te Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro’da düzenlenen mehteran konseri büyük coşkuyla izlendi. Siirtliler, mehteran takımının performansını hayranlıkla takip etti.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı’nın düzenlediği konser, Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro’da vatandaşlarla buluştu. Mehteran takımının sunduğu görsel şölen ve coşkulu marşlar, her yaştan izleyiciyi büyüledi.

Konserin yarattığı coşkuyu dile getiren Suat Yokuş, “Geçmişin ruhunu günümüze taşıyan, milli duygularımızı coşturan mehteran takımına Siirt halkı adına teşekkür ediyoruz. Harika bir etkinlikti.” dedi.

Zeynep Bülbül ise, “Bugün muhteşem bir etkinlikte bir araya geldik. Mehteran takımı milli duygularımızı canlandırdı ve bize keyifli anlar yaşattı.” diye konuştu.

Kızlar Tepesi’nde mehteran şöleni!

Kızlar Tepesi’nde mehteran şöleni!

Kızlar Tepesi’nde mehteran şöleni!

Kızlar Tepesi’nde mehteran şöleni!

Kızlar Tepesi’nde mehteran şöleni!

Kızlar Tepesi’nde mehteran şöleni!

Kızlar Tepesi’nde mehteran şöleni!

Kızlar Tepesi’nde mehteran şöleni!

Kızlar Tepesi’nde mehteran şöleni!

Kızlar Tepesi’nde mehteran şöleni!

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