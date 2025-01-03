Kızları yüzünden araları bozulmuştu! Ferdi Tayfur’un eski eşi Necla Nazır'dan ilk açıklama geldi

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Kızları yüzünden araları bozulmuştu! Ferdi Tayfur’un eski eşi Necla Nazır'dan ilk açıklama geldi

Arabesk müziğin efsane isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatıyla tüm Türkiye yasa boğulurken, araları kızları Tuğçe Tayfur yüzünden açılan Tayfur’un eski eşi Necla Nazır'dan da ilk açıklama geldi.

‘Hatıran Yeter’, ‘Emmoğlu’, ‘Bana Sor’, ‘Sabahçı Kahvesi’ gibi şarkılarıyla arabesk müziğe damgasını vuran Ferdi Tayfur’dan dün akşam kötü haber geldi. Arabesk Müziğin ‘Ferdi Baba’sı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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AMBULANS UÇAKLA HASTANEYE SEVK EDİLMİŞTİ

15 Aralık’ta Marmaris’teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, daha sonra ambulans uçakla Antalya’ya sevk edilmiş, burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.

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Daha önce ameliyatla beyin damarına stent takılan ve bir süre de diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti. Hastaneden yapılan açıklamada Tayfur’un ölüm sebebinin karaciğer ve böbrek yetmezliği olduğu belirtildi.

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"33 YILLIK HAYAT ARKADAŞIM NURLARDA YATSIN”

Acı haberi alan şarkıcının eski eşi Necla Nazır, "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş” ifadelerini kullandı. Sanatçı için yarın İstanbul'a cenaze töreni düzenlenecek.

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ARALARI BOZUKTU

Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ferdi Tayfur, kızının 'Tayfur' soyadı ile marka oluşturmasının hemen ardından kendi soyadını kullanmasına yasak getirmişti. Baba kız arasındaki gerilime Necla Nazır da dahil olmuştu.

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