Kızların yumruklu tekmeli kavgası

Kaynak: İHA
Kızların yumruklu tekmeli kavgası

Isparta'da bulunan bir alışveriş merkezinde kızlar arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekme, yumruk ve sandalyelerin kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Kavga dün akşam saatlerinde Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde çıktı. Bir grup genç kız, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların yanı sıra sandalyelerin de kullanıldığı kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona ererken, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Kavga anlarının yanı sıra kavga eden bir kızın masada bulunan sandalyeyi fırlattığı anlar da görüntülere yansıdı.

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