KKKA şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
KKKA şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giresun'un Alucra ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki çoban Alaattin Uzuntürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bölgede artan kene vakaları vatandaşları tedirgin ederken, yaşanan bu ölüm KKKA kaynaklı vaka şüphesini yeniden gündeme taşıdı.

Edinilen bilgilere göre, Alucra'nın Hacıhasan köyünde çobanlık yapan Uzuntürk, yaklaşık bir hafta önce kene ısırmasının ardından rahatsızlanarak Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Uzuntürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Uzuntürk, KKKA şüphesiyle yaşamını yitirdi.

Bekâr olduğu öğrenilen Alaattin Uzuntürk'ün cenazesi, yarın ikindi namazının ardından memleketi Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Deregözü mahallesinde bulunan aile kabristanında toprağa verilecek.

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