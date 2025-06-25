KKKA şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Alucra'nın Hacıhasan köyünde çobanlık yapan Uzuntürk, yaklaşık bir hafta önce kene ısırmasının ardından rahatsızlanarak Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Uzuntürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Uzuntürk, KKKA şüphesiyle yaşamını yitirdi.

Bekâr olduğu öğrenilen Alaattin Uzuntürk'ün cenazesi, yarın ikindi namazının ardından memleketi Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Deregözü mahallesinde bulunan aile kabristanında toprağa verilecek.