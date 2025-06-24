KKKA Tokat’ı vurdu: 3 çocuk yoğun bakımda, 5 kişi tedavi altında!

Vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 5 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hastaların, genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
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TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne 1 Ocak-23 Haziran'da vücuduna kene yapışan 26 kişi başvurdu.
Hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 19'u taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti. 3 çocuğun tedavisi yoğun bakımda, 2 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.