KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kurtarıcı olarak görüldü ancak Hazine'ye açtığı zarardan kurtulmak için her çareye başvurulan Kur Korumalı Mevduat Hesapları'nda düşüş yaşanıyor. Son haftaki düşüş miktarı, 39 Milyar 337 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 15 Kasım itibarıyla 11 milyar 818 milyon lira arttı.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 15 kasım haftasında 11 milyar 818 milyon lira artarak 15 trilyon 148 milyar 834 milyon liradan, 15 trilyon 160 milyar 652 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 434 milyar 936 milyon lira artarak 18 trilyon 326 milyar 3 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 894 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 15 Kasım itibarıyla 3 milyar 662 milyon lira azalarak 1 trilyon 893 milyar 524 milyon liraya indi. Söz konusu tutarın 488 milyar 561 milyon lirası konut, 74 milyar 93 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 330 milyar 870 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 19 milyar 577 milyon lira artarak 2 trilyon 9 milyar 406 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,5 artışla 1 trilyon 676 milyar 521 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 582 milyar 246 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 94 milyar 275 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 8 milyon lira artışla 280 milyar 287 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 207 milyar 709 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 5 milyar 797 milyon lira yükselerek 3 trilyon 299 milyar 246 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 3,1 ve 39 milyar 337 milyon liralık azalışla 1 trilyon 250 milyar 245 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 6,82'si oldu.