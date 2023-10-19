KKM'de 2 haftalık düşüş 150 milyara dayandı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları, geçen hafta 72,92 milyar lira azalarak, 3,156 trilyon TL'ye geriledi. Böylelikle, son iki haftada 147,48 milyar dolar düşüş meydana geldi.

KKM'de 2 haftalık düşüş 150 milyara dayandı

Merkez Bankası ve yeni ekonomi yönetiminin kur korumalı mevduattan çıkış için attıkları adımların ardından son iki haftada KKM’den çözülme hız kazandı.

Ekonomim gazetesinin haberine göre, 6 Ekim haftasında 74,56 milyar lira azalan KKM hesaplarının büyüklüğü geçen hafta da 72,92 milyar dolar daha geriledi. Böylece son iki haftada 147,48 milyar dolar düşüş meydana geldi. Merkez Bankası’nın KKM’den standart TL mevduata geçiş uygulamasını duyurduğu 18 Ağustos haftasından bu yana yaşanan 252,26 milyar dolarlık azalmanın yarısından fazlası son iki haftada oluştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre kur korumalı mevduat hesapları 13 Ekim ile biten hafta itibarıyla 3 trilyon 155 milyar 686 milyar lira oldu. Yine BDDK verilerine göre dolar cinsi KKM hesaplarını büyüklüğü de 114 milyar 152 milyon dolar oldu. Bir önceki haftaya göre 3,5 milyar dolar düşüş yaşandı. 18 Ağustos'ta ise KKM hesaplarının dolar karşılığı 126 milyar 430 milyon dolar idi son 8 haftadaki gerileme 12,28 milyar dolara ulaştı.

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