KKM'den çıkan para yeni adresini buldu

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Gayrimenkul Faaliyetleri Komitesi Üyesi Adnan Bozbay, Temmuz ayında konut satışlarında yaşanan artışı ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Bozbay, konut satışlarındaki artışın temel nedenlerinin peşin satışların yaygınlaşması, Kur Korumalı Mevduat'tan çıkan sermayenin gayrimenkul sektörüne yönelmesi ve kira artış sınırlarının kaldırılması olduğunu belirtti. Ayrıca, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin de yatırımcıları gayrimenkul alımına teşvik ettiğini ifade etti.

"MERKEZİ BÖLGELERDE METREKARE FİYATLARI 50-60 BİN LİRAYI BULABİLİR"

TÜİK verilerine göre, Temmuz ayında ülke genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış gösterdi ve 127 bin 88 adede ulaştı. Bozbay, gayrimenkul sektöründe artan taleple birlikte konut fiyatlarının yükselebileceğini öngördü. Eylül ayında genellikle yüzde 10-15 oranında bir satış artışı beklediklerini vurgulayan Bozbay, inşaat maliyetlerinin de arttığını belirterek, merkezi bölgelerde metrekare fiyatlarının 50-60 bin lirayı bulabileceğini söyledi.

"İKİNCİ EL PİYASASINDA BU HAREKETLİLİĞİN DAHA SINIRLI"

Bozbay, büyük müteahhitlerin Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 20-30 indirim kampanyaları düzenlediğini, ancak ikinci el piyasasında bu hareketliliğin daha sınırlı olduğunu da sözlerine ekledi.