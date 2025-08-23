KKM’nin neden olduğu büyük zarar ortaya çıktı: Mahfi Eğilmez ‘facia’ olarak tanımladı

Merkez Bankası yaptığı son açıklama ile Kur Korumalı Mevduat için yeni hesap açılmayacağını ve mevcut hesapların yenilenmeyeceğini duyurdu. Böylece iktidarın son dönemde ekonomideki en tartışmalı uygulamalarından biri sona erdi.

İktidar, söz konusu uygulamayı dolar kurunu düşürmek için hayata geçirse de Türk Lirası daha çok değer kaybetti.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Kur Korumalı Mevduat (KKM) işlemlerinin sonlandırılmasının ardından ''KKM faciası'' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırılması kararına ilişkin ''Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek'' ifadelerini kullanırken Eğilmez ''kazın ayağı öyle değil'' derken şu ifadeleri kullandı:

''Merkez Bankası bugün yayınladığı bir duyuruyla KKM hesabı açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını duyurdu. Böylece yaklaşık üç yıl sekiz ay süren ve ekonomide irrasyonelliğin simgesi haline gelmiş olan bir uygulama, yarattığı 60 milyar dolar dolayında bir zararla tarihe karışmış oluyor.

'CARRY TRADE YOLU AÇILDI'

Bu zarar toplumu pek çok yönden etkiledi. 2022 yılında 72 milyar TL kâr etmiş olan Merkez Bankası 2023 yılında 818,2 milyar TL, 2024 yılında 700,4 milyar TL zarar etti. Zararın 2025 yılında da azalarak devam ettiği tahmin ediliyor. Kuşkusuz zararın tek nedeni KKM değil ama en büyük nedeni o. Merkez Bankası’nın zarar etmesi KKM olmasa da mümkün olabilir. Özellikle dünyada belirsizliklerin arttığı ortamda bu oldukça yaygın görülen bir durumdur. Böyle bir zarar, kurlara, rezervlerin (özellikle altın rezervinin) değer değişimine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Hatta bunun bir bölümü para politikasının bir parçası olarak da doğabilir. Ama bizdeki zarar çok büyük ölçüde KKM uygulamasından kaynaklandı.

Şimdi KKM kalktı ve bundan sonra böyle zarar olmayacak diye düşünebiliriz ama ne yazık ki kazın ayağı öyle değil. KKM'yi kaldırabilmek için bu kez carry trade yolu açıldı. Bir süredir kurun fırlayıp gitmemesi için carry trade'e göz yumuluyor. Bunun da yarattığı ciddi bir zarar söz konusu. Bu da eklenirse zarar 60 milyar doların çok üzerine çıkar.''