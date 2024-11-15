KKTC 41. yılını kutladı, bağımsızlık vurgusu yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen törende önemli açıklamalar yaptı. Tatar, 'Haklı davamızdan ve temel ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz' diyerek bağımsızlık mücadelesinin kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.

Resmi geçit ve törenin yapıldığı Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda konuşan Tatar, geçmişte yaşanan acılara ve göçlere atıfta bulunarak, 'Bizler bu topraklarda çok acılar çektik, göçler yaşadık, soykırımlardan geçtik ama hiç yıkılmadık, yılmadık' dedi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık yolunda 15 Kasım 1983 tarihinde verdiği kararın önemine vurgu yaparak, gençlerle birlikte özgürlüğün değerini paylaştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletin eşit egemenlik temelinde yaşayabileceği bir çözümden yana olduklarını belirterek, 'Egemenlik temelinde sürdüğümüz bu duruş pazarlığa tabi değildir. Masalarda boyun eğerek beyhude oturmayacağız' dedi. Türkiye ile birlikte geleceğin yolunu çizeceklerini söyleyen Tatar, Doğu Akdeniz'de barış ve güven içinde yaşama isteklerini yineledi. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin sürekliliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, ambargoların kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.