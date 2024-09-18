KKTC'de asgari ücret Türkiye'yi ikiye katladı. Asgari ücrete 3. zammı yaptılar

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
KKTC'de asgari ücret Türkiye'yi ikiye katladı. Asgari ücrete 3. zammı yaptılar

KKTC’de asgari ücrete bu yılın 3. zammı yapıldı. Son zam ile birlikte KKTC'de asgari ücret 35 bin 188 liraya çıktı.

Çalışanları sevindiren zamma ilişkin KKTC Çalışma Bakanı, artan hayat pahalılığı oranında asgari ücrete yeniden zam yaptıklarını duyurdu.

KKTC’de yüksek enflasyon karşında ezilen asgari ücretinin maaşı bu yıl içinde 3. kez zam görerek 35 bin 188 TL'ye çıkarıldı.

Yapılan açıklama çalışan kesim arasında büyük memnuniyet yarattı. Yüzde 90'ın üzerine çıkan yıllık enflasyon karşında hükümet 3. kez asgari ücrete zam kararı almış oldu.

KKTC Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yaptığı açıklamada ülkede 1 Eylül 2024 tarihi ile birlikte asgari ücrete yaklaşık yüzde 20 zam yapılarak 35 bin 188 TL’ye artırıldığını duyurdu.

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KKTC'de 2024 Ocak’ta 16 bin lira olarak açıklanan asgari ücret, Mayıs ayında ikinci zammı görerek 29 bin TL’ye yükselmişti. KKTC vatandaşlara Eylül ayından geçerli olmak üzere asgari ücret 35 bin 188 lira ödenecek.

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