Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in 'Çözüm ancak garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesiyle mümkün' açıklamasına sert sözlerle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada, Hristodulidis'in bu talebinin 'abesle iştigal' olduğu vurgulandı.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının ‘adanın iki eşit kurucu ortağından biri’ olduğunu vurgulayan Erhürman, 'Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın, 'garantör' sıfatını taşımayan devletlerle pek çok askeri anlaşmaya imza atan Sayın Hristodulidis'in bu konuda böyle bir ön şart ortaya koymaya çalışması abesle iştigaldir!’ dedi.

'SÖZÜNÜ TUTMADI İFADELERİ YOK HÜKMÜNDEDİR'

Erhürman, Rum liderin medya üzerinden açıklama yapma konusunda vardıkları mutabakata da vurgu yaparak, Hristodulidis'in sözlerinin kendisi için 'yok hükmünde' olduğunu ifade etti. İki liderin kısa süre önce yüz yüze görüştüğü ve medya üzerinden karşılıklı açıklama yapmama konusunda anlaştıkları hatırlatıldı.