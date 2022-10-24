24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Binali Yıldırım ve yaralı madencileri ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Binali Yıldırım ve yaralı madencileri ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaretlerde bulundu. Ersin Tatar, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile koruma görevlisini ziyaret etti. Tatar, daha sonra aynı hastanede tedavileri süren madencileri ve yakınlarını da ziyaret etti.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 16:48
Takip Et

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve yaralı madencileri ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Binali Yıldırım ve yaralı madencileri ziyaret etti
+
Aa
-

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve yaralı madencileri ziyaret etti.

Hastaneden ayrılırken açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Binali Yıldırım'ı ziyaret edip kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Kendisine acil şifalar diliyorum. Biliyorsunuz milletvekili Şamil Bey ve koruma görevlisi ile Sayın Başbakanımız aynı arabadaydı. Geçirdiği talihsiz kazadan sonra, Azerbaycan'da hastanede tedavi görmüş, sonrasında ambulans uçak ile buraya gelmiş ve ameliyat geçirmişti. Şamil Bey ve koruma arkadaşı da ziyaret ettim, durumlarının iyi olduğunu gördüm. Kendilerine bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Allah’ın takdiri, böyle bir kaza olacaktı, oldu. Şimdi bu hastanede en iyi doktorlarla birlikteler, bunu gördüm. Burada tedavi edilen madencileri ve yakınlarını da ziyaret etme fırsatım oldu. KKTC ve halkı olarak maden kazasından dolayı yaşanan üzüntüyü paylaşıyoruz. Hayatını kaybeden madenciler için milletimize başsağlığı diliyorum. Yaşam mücadelesi verenlerin durumunun iyiye gittiği bilgisini başhekimden öğrendim, bu da beni çok memnun etti. Ailelerine sabırlar diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu. (DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
1
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
2
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
3
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
4
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
5
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
6
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
7
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿Minibüs kırmızı ışıkta kamyonete çarptı: 2 yararlı
﻿Minibüs kırmızı ışıkta kamyonete çarptı: 2 yararlı
﻿Minibüs kırmızı ışıkta kamyonete çarptı: 2 yararlı
﻿6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi başladı  
﻿6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi başladı  
﻿6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi başladı  
﻿Nijer'deki silahlı saldırı. 12 sivil hayatını kaybetti
﻿Nijer'deki silahlı saldırı. 12 sivil hayatını kaybetti
﻿Nijer'deki silahlı saldırı. 12 sivil hayatını kaybetti
﻿Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 işçi alacak
﻿Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 işçi alacak
﻿Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.