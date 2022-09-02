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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bakan Karaismailoğlu'nu kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu kabul etti.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 18:30
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bakan Karaismailoğlu'nu kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bakan Karaismailoğlu'nu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, yıllardır Türkiye'nin desteğiyle KKTC'deki altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Kısa bir süre sonra hizmete girecek Ercan Havalimanı'nın yeni terminalinin KKTC'ye büyük katkı sağlayacağını söyleyen Tatar, havalimanın tamamlanmasıyla büyük gövdeli uçakların Ercan'a inebileceği ve her yıl 500 bin daha fazla turist gelebileceğini kaydetti.

Havalimanın tamamlanmasının KKTC ekonomisine daha fazla girdi sağlayacağını vurgulayan Tatar, "Bu, elbette bize umut verecektir, gelece daha özgüvenle bakmamıza vesile olacaktır. İnşallah hayırlı olacaktır. Mevcut havalimanı yılda en fazla belki 2 milyon yolcuyu ağırlayabilir. Yeni tamamlanacak olan havalimanı ile bu en az 8 milyona çıkıyor." dedi.

Tatar, Türkiye'nin desteğiyle kara yollarının yapımı ve yenileme çalışmalarının sürdüğüne de değindi.

Karaismailoğlu ise ziyaret sırasında KKTC'deki yatırımları devam ettirmek ve bu konuda hızlı hareket etmek adına istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Ercan Havalimanı'nın yeni terminalini ziyaret ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, "KKTC'ye yakışır, dört başı mamur bir havalimanı tamamlanmış gibi duruyor. Yüzde 99'u bitmiş vaziyette ancak yüzde 1'i bitmediği için açılamıyor. Bugünkü temaslarımız sonucunda da önümüzdeki 2 ay içerisinde bütün eksikleri tamamlayıp, bu havalimanını hizmet verecek aşamaya getireceğiz." diye konuştu.

"KKTC bizim yavru vatanımız"

Bakan Karaismailoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya da ziyarette bulundu.

Karaismailoğlu, KKTC'de Ercan Havalimanı'nın yeni terminali ile ilgili yaşanan sıkıntıların bugün itibarıyla yoluna girdiğini söyledi.

Havalimanında devam eden çalışmaları yerinde incelediklerini ifade eden Karaismailoğlu, havalimanının KKTC'ye yakışan ve devasa bir yapı olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, KKTC'de kara yolları alanında önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, havalimanı ile birlikte bazı yolları da hizmete açacaklarının kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, "KKTC bizim yavru vatanımız, o yüzden buraya desteklerimiz hiçbir zaman eksik olmayacak." diye konuştu.

- "Sayın Bakanımız pek çok konuda bizlere yardımcı olmaya çalışacağının sözünü verdi"

Bakan Arıklı ise Karaismailoğlu ile bugün oldukça verimli görüşmeler yaptığını belirterek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının mevcut sıkıntılarını kendisine ilettiğini belirtti.

Arıklı, "Sayın Bakanımız, kara yollarından limanlara, deniz yollarından telekomünikasyona kadar pek çok konuda bizlere yardımcı olmaya çalışacağının sözünü verdi." dedi.

Yıllardır inşası devam eden Ercan Havalimanı'nın yeni terminali ile ilgili sıkıntılar yaşadıklarını belirten Arıklı, bu konuda da Karaismailoğlu'nun orada sıkıntının aşılmasında destek olduğunu söyledi.

Bakan Karaismailoğlu'na Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.

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