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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti
13 Nisan 2025 / 16:56
Düzenleme:
13 Nisan 2025 / 16:56
Kaynak: ANKA
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Kabul, Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025) kapsamında gerçekleştirildi.
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