KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti

Düzenleme: Kaynak: ANKA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Kabul, Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025) kapsamında gerçekleştirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti

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