KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan sert uyarı: Türkiye karşıtlığına geçit yok

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan protestolarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Tatar, bazı kesimlerin iç tartışmaları kullanarak Kıbrıs Türk halkını bölmeye ve Türkiye karşıtlığı üzerinden siyasi çıkar sağlamaya çalıştığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türk halkının milli ve kültürel kimliği ne kadar önemliyse, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile kopmaz bağlarla bağlı olduğumuz hakikati de o kadar önemlidir. Bu iki unsur iç içe geçmiş, ayrıştırılamaz bir bütündür" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE VURGU

Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının ve devletinin menfaatlerini savunduğunun altını çizen Tatar, "Gerektiğinde bunun için her türlü adımı atmaktan asla çekinmemiştir. Tarih ve milletimiz bunun şahididir. Başta ülkemize bereket getiren asrın projesi, su temini projesi olmak üzere sağlık, eğitim, yol ve alt yapı projelerinin tamamında Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşviki, imzası ve gayreti vardır" şeklinde konuştu.

"HUZURUN MİMARI TÜRK ORDUSU'DUR"

Adadaki huzur ve güvenliğin önemine değinen Tatar, "Eğer 50 yılı aşkın bir süredir adamızda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bölgemizde ve dünyada ortaya çıkan bütün çatışma ve gerilimlere rağmen kendimizi güven içinde hissediyorsak bunun mimarı ve koruyucusu ise kahraman Türk ordusudur. Kıbrıs Türk halkı, KKTC’nin her gün daha da güçlenen, gelişen maddi ve manevi varlığında daha güçlü ve daha zengin bir gelecek için çalışmaktadır. Bu hedefe ulaşılabilmenin yolu birlik ve bütünlüğümüzün korunması ve Anavatanımızla olan bağlarımızın ilk günkü gibi güçlü olmasıdır. Hiç kimse veya hiçbir parti, sırf geçici ve sözde bir siyasi avantaj uğruna bu tarihsel hedeflere zarar veremez. Cumhurbaşkanı olarak buna asla müsaade etmeyeceğimi ve bunun için yapılması gerekenleri dün olduğu gibi bugün de yapacağımı halkımıza saygılarımla arz ederim" açıklamasında bulundu.