Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek. Erhürman, Türkiye'ye rötarlı ziyaretini 13 Kasım perşembe günü yapacak.
Beklenen ziyaretin ayrıntılarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Duran açıklamasında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir" dedi.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilmesi ve Türkiye-KKTC ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.