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Törende fenalık geçirdi: Başkonsolos hastaneye kaldırıldı

Mersin'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü için gerçekleştirilen törende kürsüde fenalaşan KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 12:02
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KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli kürsüde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Törende fenalık geçirdi: Başkonsolos hastaneye kaldırıldı
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Mersin'de, KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak için kürsüde bulunan Zalihe Mendeli, bir anda fenalaştı.

Konuşmakta güçlük çeken Mendeli, çevredekilerin yardımıyla kürsüden indirildi. Kısa süreli baygınlık geçiren Mendeli, hemen hastaneye götürüldü.

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